В финском Эспоо сегодня, 7 октября, стартуют соревнования на турнире серии ISU Challenger — Finlandia Trophy. На лед выйдут мужчины с короткими программами.

Начало выступления фигуристов запланировано на 17:25 по московскому времени.

Сборную России на этом турнире будут представлять одиночники Дмитрий Алиев, Михаил Коляда и Евгений Семененко. Эти соревнования станут первым международным турниром для фигуристов в олимпийском сезоне.

От сборной Канады на этот турнир заявлен Киган Мессинг, сборную США будут представлять Джейсон Браун и Камден Пулкинен. От Белоруссии на турнире выступит Константин Милюков, который несколько лет назад сменил спортивное гражданство с российского на белорусское. В общей сложности в турнире мужчин одиночников выступят 26 фигуристов.