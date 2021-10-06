На турнире серии ISU Challenger в финском Эспоо Finlandia Trophy сегодня, 7 октября, состоятся выступления спортивных пар с короткими программами.

Начало выступлений фигуристов назначено на 14:45 по московскому времени.

От России на этом турнире выступят подопечные Тамары Москвиной, чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов, а также фигуристы группы Этери Тутберидзе Евгения Тарасова/Владимир Морозов, которые также занимаются с Максимом Траньковым и Павлом Слюсаренко.

Также сборную России на этом турнире должна была представлять пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, однако в это время спортсмены находятся в Ташкенте, где получают американскую визу для участия в этапе Гран-при в Лас Вегасе — турнире Skate America.

От Канады на турнире будут выступать пары Ванесса Джеймс/Эрик Редфорд, Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро.