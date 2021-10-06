В австрийском Линце сегодня, 7 октября, стартуют выступления в рамках заключительного этапа серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.

На 15:00 по московскому времени назначен старт прокатов с ритм-танцами. Россию на этом турнире представляют Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Софья Тютюнина/Александр Шустицкий.

На 18:00 запланирован старт коротких программ у юношей. Сборную России на этом этапе будут представлять воспитанник Александра Волкова Артем Ковалев, ученик академии «Ангелы Плющенко» Кирилл Сарновский. Также от Израиля выступит тренирующийся в СШОР ЦСКА Лев Винокур.

Заключительный этап серии юниорского Гран-при в Линце окончательно определит участников Финала Гран-при. Пока в каждом из видов еще остаются квоты, которые и распределятся по итогам этапа в Австрии.