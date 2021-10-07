В четверг, 7 октября, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоятся четыре встречи.

На 12:00 по московскому времени запланирована встреча хабаровского «Амура» и челябинского «Трактора». Игра пройдёт в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена».

На 19:00 по московскому времени запланировано сразу три игры. В Казани местный «Ак Барс» будет принимать магнитогорский «Металлург». Игра состоится на стадионе «Татнефть-Арена».

В это же время пройдёт матч и в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена». Местный «Нефтехимик» будет играть против минского «Динамо».

Параллельно стартовая сирена прозвучит и в Череповце. На арене местного ледового дворца встретятся «Северсталь» и ярославский «Локомотив».

Сводную таблицу КХЛ пока возглавляет магнитогорский «Металлург» с 26 очками за 14 туров.