Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» встретится с литовским «Жальгирисом» в рамках второго тура регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2021/22.

Игра состоится в Каунасе на стадионе «Жальгирис-Арена» и начнётся в 20:00 по московскому времени.

В первом туре Евролиги «Зенит» сумел победить казанский УНИКС на выезде с минимальным преимуществом в одно очко. «Жальгирису» же не повезло: команда на старте розыгрыша уступила французскому АСВЕЛу со счётом 76:88.

В прошлом сезоне «Зенит» и «Жальгирис» дважды встречались друг с другом в рамках регулярного чемпионата: и дома, и в гостях победу одержал петербургский «Зенит». В Петербурге команда Хави Паскуаля обыграла соперника со счетом 77:65, а в Каунасе смогла победить со счетом 83:75.