В четверг, 7 октября, стартуют выступления спортсменов на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию в сезоне-2021/22.

На 10:00 запланирован старт короткой программы у женщин. В заявке на турнир присутствуют чемпионка Европы Софья Самодурова, еще одна воспитанница группы Алексея Мишина Анастасия Гулякова, а также ученица Евгения Рукавицына Елизавета Нугуманова.

На 11:35 запланировано начало выступлений с короткими программами у мужчин. В заявке на турнир присутствуют ученики Алексея Мишина Андрей Лазукин и Матвей Ветлугин.

Первый этап Кубка Санкт-Петербурга в этом сезоне у мужчин выиграл Андрей Мозалев несмотря на значительное количество падений, у женщин победу одержала Анастасия Макарова.