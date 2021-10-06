Российский фигурист, бронзовый призер чемпионата Росси Марк Кондратюк рассказал о том, за что он получил прозвище «Плюхщенко».

По словам Кондратюка в интервью «Матч ТВ», первые яркие воспоминания о пребывании на льду у него в памяти с 6-7 лет. Первым в группе ему удалось прыгнуть двойной риттбергер, а когда он должен был показывать этот прыжок одногруппникам, то упал 20 раз подряд.

По словам спортсмена, он сразу упал, когда вышел на лёд в 2,5 года.

«Некоторые в этом возрасте хоть как-то стоят, а я сразу завалился. Это мне потом рассказывали. За падения тренер меня прозвал Плюхщенко. Да-да, именно Плющенко с буквой Х. Такой юмор у него был», — сказал Кондратюк.