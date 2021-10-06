Финский специалист Йоуни Хютия прокомментировал свое назначение на пост заместителя руководителя департамента судейства Российского футбольного союза Витора Перейры.

«Очень рад присоединиться к РФС. Это, безусловно, новый интересный вызов. Россия — очень большая страна, здесь много талантливых судей, поэтому моя первая задача — познакомиться с ними, узнать их лучше. Уверен, что вместе с Витором Перейрой мы поможем российским арбитрам сделать шаг вперед», – цитирует Хютию пресс-служба РФС.

Отмечается, что в обязанности заместителя войдет обучение судей, назначение арбитров на матчи и их инструктирование.

Судейская карьера финского специалиста началась в 1992 году, с 1997 по 2009 год он был арбитром категории ФИФА, с 2013 года работал инспектором ФИФА.