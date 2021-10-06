Шоумен Никита Джигурда рассказал, что хочет подраться с бойцом ММА Александром Емельяненко.

Джигурду задело высказывание Емельяненко о том, что Никита боится смерти в бою с ним. Шоумен планирует хорошо подготовиться к бою. Он готов потратить на это минимум полгода. Джигурда планирует, чтобы ему оплатили подготовку, как бои.

«Тогда я наберу 95 кг, буду ходить в зал, тренироваться в боксерских перчатках», – заявил артист.

Шоумен считает, что Александр сделал правильный выбор в пользу боев с представителями шоу-бизнеса. «Выходить против бойцов – это он покалечит себя», – считает Джигурда.

Шоумен планирует получить за бой с Емельяненко 50 миллионов рублей. Он ориентировался на гонорар Джигана за бой с Александром.

Напомним, 18 сентября в промоушене «Наше Дело» Джигурда провел поединок с депутатом Виталием Милоновым. Шоумен победил единогласным решением судей.