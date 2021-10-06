Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене оказалась в тройке финалистов голосования на звание лучшей спортсменки года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации. Информацию сообщает пресс-служба организации.

Соперницами Марии станут двукратная победительница Олимпиады-2020 в Токио из Нидерландов Сифан Хассан (бег на 5 000 и 10 000 м) и серебряный призер ОИ-2020 в метании молота из Польши Анита Влодарчик.

В августе 2021 года Ласицкене взяла золото Олимпиады. В финальной попытке планка была установлена на высоте 2,04 м. Серебро завоевала австралийка Никола Макдермотт, бронзу взяла украинка Ярослава Могучих.

В сентябре Мария выиграла в финале «Бриллиантовой лиги«.

Победительница конкурса будет объявлена 16 октября.