Олимпийский чемпион по грико-римской борьбе Жан Беленюк рассказал, что хочет продать золотую медаль, выигранную на Олимпиаде в Токио. Деньги украинский спортсмен планирует передать на благотворительность.

Жан Беленюк разместил пост в социальной сети Facebook. К нему он прикрепил фото с золотой медалью. Он написал, что хочет сделать доброе дело.

«Она – честь и гордость нашей страны, и я благодарен Богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины», – написал Жан.

Спортсмен добавил, что не хочет, чтобы награда просто так лежала на полке. Борец считает – она может принести пользу.

Жан Беленюк планирует провести аукцион и продать награду, а вырученные деньги передать на благотворительность больным детям.

На ОИ-2020 в Токио Беленюк в финале одолел Виктора Лоринца из Венгрии и забрал золото.