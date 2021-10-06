Федерация гребного спорта России (ФГСР) в ходе внутреннего расследования установила, что спортсмены Никита Моргачев и Павел Сорин не употребляли допинг сознательно.

«Наше расследование не выявило подозреваемых, но у нас есть определенное понимание того, что спортсмены сами не употребляли запрещенные вещества. Моргачев и Сорин проходили через полиграф, и результаты их тестирования показали, что сознательно этот препарат спортсмены не употребляли. Следовательно, он попал в их организмы по вине третьих лиц», – приводит слова представителя федерации ТАСС.

Моргачев и Сорин в начале июня 2021 года находились в заявочном списке для участия в Олимпийских играх в Токио. После вскрытия проб и обнаружения допинга они лишились права выступать за сборную до окончания расследования.