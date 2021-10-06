Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля, Тони Надаль, рассказал о том, как воспитывал будущего 20-кратного чемпиона «Больших шлемов».

«Когда он был ребенком, я хотел создать смесь Виласа и Коннорса», – вспомнил Тони. Он считал, что важно сделать из племянника игрока, «который все тащит». При этом дядя Рафаэля хотел, чтобы Надаль успешно завершал розыгрыши.

Тони Надаль заявил, что он много работал над форхендом племянника, чтобы Рафаэль мог забивать из любой ситуации. Однако решающую роль в построении игры чемпиона сыграла способность прогрессировать. Особенно Тони отметил кросс с бэкхенда.

Рафаэль Надаль – испанский теннисист, третья ракетка мира в одиночном разряде. За свою карьеру спортсмен двадцать раз выиграл на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Столько же раз побеждали Роджер Федерер и Новак Джокович.