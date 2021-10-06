Российский трековый велогонщик Павел Ростовцев поделился своими впечатлениями после победы в гонке на выбывание на чемпионате Европы в швейцарском Гренхене. Это первый взрослый титул спортсмена.

«Каждый круг в этой гонке мне казался последним, может быть, акклиматизация сказывается немного. Но я собрал в кулак все положительные и негативные эмоции, сказал себе, что нужно завоевать золото, нельзя довольствоваться серебром.

Да, Олимпиада уже прошла и казалось бы все могли подрасслабиться, но все выходят с мыслью бороться и выиграть. Так я не выкладывался уже очень давно», – приводит слова гонщика РИА Новости.

Сергей Ростовцев уже является чемпионом мира и Европы среди юниоров, а также чемпионом мира в возрастной категории до 23 лет.

Чемпионат Европы по велоспорту на треке завершится 9 октября.