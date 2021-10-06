Клуб Континентальной хоккейной лиги «Амур» заключил контракт с защитником Алексеем Волгиным. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один сезон. Информацию сообщила пресс-служба клуба.

Во время предсезонной подготовки Волгин находился в «Металлурге» из Магнитогорска. Однако перед стартом сезона контракт с «Магниткой» был расторгнут по соглашению сторон.

Защитник начал чемпионат в Высшей хоккейной лиге. В составе «Сокола» Волгин провел шесть матчей и заработал шесть очков (3+3). Это лучший показатель в команде.

В прошлом сезоне Волгин выступал за «Нефтехимик». В 60-ти матчах Континентальной хоккейной лиги Алексей заработал 22 очка (6+16) и стал лучшим бомбардиром среди защитников команды.