Тренерский штаб клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго» хочет переквалифицировать защитника Дмитрия Осипова в нападающего. Сейчас 25-летний спортсмен находится в тренировочном лагере команды.

«Последний раз я играл в нападение, когда был ребенком. Но я всегда выделялся своими габаритами, поэтому меня перевели в защиту, где я и остался», – сказал Осипов.

Дмитрий опасается, что ничего хорошего из этой идеи тренерского штаба не выйдет. Когда ему сказали о новом амплуа в первый раз, он был удивлен.

Дмитрий Осипов в последние несколько лет играл во второй после НХЛ лиге – АХЛ. В прошлом сезоне защитник в составе «Рокфорда» (фарм-клуба «Чикаго») провел 22 матча на льду и заработал 6 (2+4) очков. Показатель полезности составил «-10».