Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал ситуацию с травмами в «Спартаке». В московской команде большое число игроков выбыло из состава из-за повреждений.

Комбаров связывает интенсивный график команды с получением травм игроками. Не все, по мнению Дмитрия, могут выдержать большое количество игр.

«Большое количество травмированных – шанс для молодых проявить себя в команде», – заявил Комбаров.

Дмитрий рассчитывает, что к играм с «Динамо» и «Лестером» несколько игроков вернутся в основной состав. Комбаров считает, что играть на победу нужно с любым составом.

Ранее появилась информация о том, что форвард «Спартака» Квинси Промес повредил боковую связку колена и выбыл из состава на три недели. Помимо него, у красно-белых травмированы Йоррит Хендрикс, Джордан Ларссон, Эсекиэль Понсе, Георгий Мелкадзе, Роман Зобнин, Илья Кутепов, Николай Рассказов и Павел Маслов.

Московский клуб идет на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.