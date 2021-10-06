Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров высказал свое мнение о решении нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от вызова в сборную России.

Комбаров не расстроился из-за отказа Дзюбы выступить за национальную команду. Он верит, что подопечные Валерия Карпина покажут достойный результат и без форварда «Зенита» в составе.

«Единственная причина, почему можно не поехать в сборную – это травма», – заявил Дмитрий.

Он считает, что других оправданий быть не может.

Артем Дзюба был капитаном сборной России с 2018 года, но главный тренер Валерий Карпин не вызвал его на сентябрьские отборочные матчи ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.

Дзюба отказался от вызова в национальную команду на матчи со Словакией и Словенией, потому что не набрал оптимальную физическую форму.