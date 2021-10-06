Японская фигуристка Рика Кихира снялась с соревнований Asian Open с 13 по 17 октября в Пекине.

Фамилия победительницы финала Гран-при отсутствует в стартовом протоколе, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Ее заменит соотечественица Маи Михара.

На Asian Open Trophy выступят сильнейшие азиатские фигуристы. Среди них – Каори Сакамото, Лим Ын Су, Мэрайя Белл, Сато Цзинь, Чха Джунхван, Денис Васильевс, Суй Вэньцзин и Хань Цун.

В январе 2021 года турнир Asian Open получил статус тестовых соревнований Олимпийских игр 2022 года.