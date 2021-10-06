Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась впечатлениями от Игр в Токио и заявила, что хочет принять участие в олимпийском турнире в Париже в 2024 году.

«Я очень рада за наших ребят, за то, как они выступили на Олимпиаде в Токио. Это же очень здорово для популяризации тенниса в России. Безусловно, это большой шаг вперёд, ребята молодцы, ведь в Токио было очень сложно: трудные условия, жаркая погода и многих других вещей.

Да, конечно, я хочу выступить на следующих Олимпийских играх, учитывая, что они будут проходить в Европе, в Париже. Это как двойная мотивация», – цитирует Касаткину пресс-служба ВТБ Кубка Кремля.

Тенниситка отметила, что сделает все возможное для выступления на Олимпиаде во Франции. Турнир в Токио летом 2021 года она пропустила.

Дарья Касаткина – 30-я ракетка мира, победительница пяти турниров WTA. Ранее стало известно, что она примет примет участие в соревнованиях ВТБ Кубок Кремля с 14 по 16 октября 2021 года.