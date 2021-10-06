Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказал свое мнение относительно увольнения из московского «Локомотива» сербского специалиста Марко Николича.

«Увольнение связано с чем угодно, но не с футболом, не с футбольными результатами. Николич – тренер, пришедший при другом руководстве, соответственно, он не подконтролен действующему руководству и мешает немецкому руководству осуществлять свои планы.

Николич проделал очень хорошую, достойную работу. Ему можно поаплодировать и пожалеть, что так все закончилось с «Локомотивом». Найти нового тренера для такой команды будет не просто.

О новом тренере: «Думаю, это будет специалист из Германии, говорящий на том же языке, что и новое руководство.»

Руслан Нигматуллин хотел бы видеть на посту главного тренера Юрия Павловича Семина.

«Но сейчас руководству «Локомотива» нужен «управляемый» тренер, а Семиным управлять не получится», – считает экс-вратарь железнодорожников.

Марко Николич возглавил «Локомотив» летом 2020 года. Он выиграл с железнодорожниками серебро и бронзу чемпионата России и завоевал Кубок страны. 5 октября клуб заявил о расторжении контракта с сербским специалистом.