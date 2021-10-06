В феврале 2022 года к нам вернётся сильнейший хоккей сборных. НХЛ после «игнора» Игр в Пхёнчхане снова идёт навстречу ИИХФ и собирается сделать паузу в своём сезоне ради участия сильнейших хоккеистов мира в Олимпиаде-2022. Пока что официального подтверждения этой новости нет, но все болельщики молятся, чтобы это всё же произошло. На фоне этих разговоров Nevasport вспоминает первую в истории Олимпиаду, на которые приехали все сильнейшие хоккеисты мира.

К хоккею на Олимпиаде-1998 в Нагано было приковано особое внимание. Впервые в истории медали Игр разыгрывали женские команды, а у мужчин на соревнования приехали те, о ком легендарный Николай Озеров когда-то уничижительно сказал «хвалёные канадские профессионалы». Впервые за долгие годы турнир ждала интрига. Первые хоккейные турниры Игр разыгрывались при тотальном превосходстве Канады, затем настало время СССР, у которого официально не было в составе «профессионалов». Редкие осечки советской дружины были такой редкостью, что о них вспоминают и по сей день – взять то же «чудо на льду» сборной США в 1980 году.

Самым ярким дебютантом Олимпийских игр в Нагано стал легендарный Уэйн Гретцки. Лучшему бомбардиру, снайперу и ассистенту в истории НХЛ было уже 37 лет, но всё равно от него ждали чудес. Забегая вперёд: сборная Канады стала главным разочарованием Олимпиады. Дойдя до полуфинала, «кленовые листья» сперва проиграли Чехии, чем лишили зрителей вывески «финал Россия – Канада», а затем и уступили в матче за бронзу финнам. Гретцки так за свою карьеру и не получил ни одной олимпийской медали.

Сборная России приехала в Японию не в оптимальном составе. В те годы Федерацией хоккея России руководил Александр Стеблин, чьё правление фанаты хоккея вспоминают в холодном поту. Тогда очень многие топовые хоккеисты отказывались от выступления за сборную России – слово «отказники» появилось в нашем хоккее как раз в девяностые.

Сборную перед Играми было решено доверить Владимиру Юрзинову-старшему. Он имел большой авторитет у игроков, выигрывал последние чемпионаты СССР с московским «Динамо» и успешно поработал в сильном европейском чемпионате, возглавляя финский ТПС.

Тем не менее, даже «под Юрзинова» согласились ехать далеко не все. Конфликты с ФХР, Стеблиным и отвратительная работа федерации на Кубке мира-1996 отвадила от поездки Николая Хабибулина, Сергея Зубова, Вячеслава Фетисова, Игоря Ларионова, Александра Могильного и других звёзд российского хоккея за океаном. Но и без них состав набрался мощный.

Потеря Хабибуллина выглядела наиболее серьёзной – на тот момент это был единственный основной российский голкипер в НХЛ, остальные считались дублёрами. Как всё-таки сейчас времена поменялись, правда?

В отсутствие Хабибуллина основным голкипером стал Михаил Шталенков, а под третьим вратарём поехал Олег Шевцов. Это был единственный представитель российского чемпионата, остальные 22 выступали в НХЛ.

Полностью заявка сборной выглядела следующим образом:

Вратари: Михаил Шталенков («Анахайм»), Андрей Трефилов («Чикаго»), Олег Шевцов («Северсталь»)

Защитники: Сергей Гончар («Вашингтон»), Алексей Гусаров («Колорадо»), Дарюс Каспарайтис («Питтсбург»), Игорь Кравчук («Оттава»), Борис Миронов («Эдмонтон»), Дмитрий Миронов («Анахайм»), Дмитрий Юшкевич («Торонто»), Алексей Житник («Баффало»).

Нападающие: Павел Буре («Ванкувер»), Валерий Буре («Калгари»), Сергей Фёдоров («Детройт»), Валерий Каменский («Колорадо»), Андрей Коваленко («Эдмонтон»), Сергей Кривокрасов («Чикаго»), Алексей Морозов («Питтсбург»), Сергей Немчинов («Айлендерс»), Герман Титов («Калгари»), Алексей Яшин («Оттава»), Валерий Зелепукин («Нью-Джерси»), Алексей Жамнов («Чикаго»).

Капитаном команды был назначен Павел Буре, и свою роль он оправдал на все 100%.

Сильнейшие команды начинали своё выступление сразу со второго группового раунда. Сборная России попала в группу с Чехией, Финляндией и победителем первого этапа Казахстаном.

Уже в первой игре команда Владимира Юрзинова показала свои серьёзные намерения на медали, разорвав Казахстан 9:2. Павел Буре, Яшин и Коваленко оформили по дублю, ещё по разу отличились Фёдоров, Титов и Зелепукин. Юный 21-летний Алексей Морозов, который годы спустя станет лицом «Ак Барса» и КХЛ, записал на свой счёт ассистентский дубль.

Но все понимали: матч с Казахстаном – это только раскачка. Впереди была Финляндия, которая за четыре года до этого оставила Россию без олимпийских медалей, победив в матче за бронзу.

Матч складывался для россиян очень непросто: к восьмой минуте финны повели 2:0, а на шайбу Павла Буре ответили ещё одним голом. Интересно, что все три шайбы оформило легендарное трио Саку Койву (1+1), Йере Лехтинен (2+1) и Теему Селяне (0+3).

Но третья шайба разбудила российскую сборную. Немчинов и Яшин сравняли счёт ещё до второго перерыва, а Морозов забил победный гол на 57-й минуте – 4:3.

Впереди был матч с Чехией, одним из главных претендентов на золото Олимпиады. Перед ним Юрзинов решил поменять вратаря: в первых двух матчах играл Трефилов, с чехами место в воротах занял Шталенков. Да так и не отдавал его до конца турнира.

В поединке с Чехией Россия снова пропустила первой. Однако в начале второго периода забила дважды с интервалом всего 10 секунд: Валерий Буре счёт сравнял, а Жамнов забросил победную шайбу. 2:1, и у россиян три победы в трёх играх и первое место в группе.

В четвертьфинале сборной достался ещё один несложный соперник – главная сенсация Олимпиады сборная Белоруссии. Каменский, Коваленко, Павел Буре и Морозов сделали счёт 4:0, после чего команда немного расслабилась, и через минуту после четвёртой шайбы пропустила. Больше таких вольностей россияне себе не позволили и спокойно довели встречу до победы.

Впереди был полуфинал с финнами и закономерные опасения. В среде болельщиков ходит поверье, что команду нельзя по ходу одного турнира победить дважды. Россияне победили финнов в группе, а значит сейчас имели все шансы проиграть.

Менее суеверные болельщики с предвкушением ждали дуэли Павла Буре и Теему Селянне. Однако дуэли толком не получилось. Не потому, что Селянне был недостаточно хорош. Просто та игра стала бенефисом Буре. Форвард уже в самом начале второго периода оформил хет-трик, сделав счёт 3:0. Но к середине периода счёт стал уже 3:3. Но продержался таким он недолго: вскоре Жамнов вывел россиян вперёд. Финны снова смогли сравнять счёт в начале второго периода, но уже через минуту Андрей Коваленко снова оформил России преимущество. А в концовке встречи вновь настало время Буре-старшего. Форвард «Ванкувера» забросил ещё две шайбы, став автором легендарного пента-трика. Россия выиграла в эпичном матче и попала в финале на Чехию.

Путь чехов к финальному матчу вышел сложнее: в четвертьфинале они одолели победителей Кубка мира-1996 сборную США (4:1), а в полуфинале лишь в серии буллитов одолели Канаду (2:1 Б). Та встреча запомнилась фанатам противостоянием двух топовых голкиперов – Патрика Руа и Доминика Гашека.

Финал вновь стал бенефисом двух вратарей. Голевые подвиги Буре и компании ушли все на полуфинал, звезда чехов Яромир Ягр также не получил толком ни одного шанса. В решающей встрече и Шталенков, и Гашек играли выше всяких похвал. Во многом, конечно, за счёт надёжной обороны: за весь матч команды нанесли по воротам друг друга 20 и 21 бросок соответственно.

На 28-й минуте у России возник самый опасный момент: Андрей Коваленко получил шайбу на пятачке, бросил низом. Гашек бросок отразил, а на добивание никто из россиян не успел.

Ну а на отметке 48:08 произошёл тот самый гол. Не самый выдающийся защитник «Филадельфии» Петр Свобода бросил от синей линии, шайба отрикошетила и влетела в ворота Шталенкова. За оставшиеся 11 минут 52 секунды россияне так и не смогли пробить Доминатора.

Серебро сборной России тогда казалось неудачей и разочарованием: ведь золотые медали были так близко. Кто бы знал, что это достижение останется до сих пор лучшим в истории российской команды на Олимпиадах с участием сильнейших хоккеистов? Впереди нас ждёт Пекин с игроками НХЛ. Кто знает, может, одному из героев Нагано Алексею Жамнову удастся превзойти результат 24-летней давности…