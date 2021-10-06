Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко в своём Телеграм-канале рассказал, что участвовал в договорных матчах. По его словам, это происходило на заре его футбольной карьеры и не было связано со ставками. Ветеран отметил, что не помнит подробности первой игры, а вторая сложилась комично.

Команде Калиниченко необходима была победа, а соперник случайно забил гол дальним ударом с 40 метров. При этом вратарь оппонентов не знал, что матч должен быть договорным, и вытаскивал «мёртвые» мячи.

«С горем пополам один забили, я забил. Но нужен ещё, а воротчик прям задолбал! Уж дело совсем к концу матча, нервничают все, включая судей,а сделать ничего не получается, всё как назло идёт через одно место», — рассказал Калиниченко. Он пояснил, что забить удалось благодаря помощи защитника соперников.

«Защитник, который меня «опекал» мне прямым текстом говорит: «Беги!» — и открывает путь в штрафную. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой «опекун» в тупую валит меня сзади. Пенальти!»

Украинец добавил, что никто из игроков не хотел бить тот пенальти, поскольку вратарь мог его вытащить. Но всё же команде удалось забить и выиграть.

Калиниченко играл за «Спартак» с 2000 по 2008 год, а до этого выступал только за «Днепр». Если речь идёт о взрослом футболе, то, вероятно, тот договорной матч состоялся в сезонах-1998/99 или 1999/2000, когда «Днепр» занимал 12-е и 11-е место в чемпионате Украины соответственно.