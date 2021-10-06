Российский фигурист Марк Кондратюк скромно оценил свои успехи в получении командой трёх квот на Олимпиаду-2022. Россияне на Играх в Пекине в мужском одиночном катании впервые с 2002 года будут представлены тремя фигуристами. Три путёвки России завоевали Евгений Семененко и Михаил Коляда. Кондратюк подтвердил их, заняв третье место на немецком турнире Nebelhorn Trophy.

«Я честно считаю, что внес меньший импакт в эти квоты. Если бы не Миша с Женей, никто бы в Германию не поехал, — цитирует Sport24 Кондратюка. — Взял бы квоту любой их тех «кого бы ни отправили» или нет – другой вопрос. Но то, что если бы не успехи Семененко с Колядой, то ничего бы не было, – это факт».

Кондратюк оценил свой вклад в 20 процентов, а Коляды и Семененко — в 40 процентов у каждого.