Популярное издание World Soccer опубликовало список из 500 лучших футболистов мира на данный момент. В список вошли четыре представителя России, причём трое из них играют на позиции центрального нападающего.

О каждом из футболистов списка была написана краткая заметка:

Артём Дзюба («Зенит»). Лучший бомбардир Российской премьер-лиги прошлого сезона с 20 голами. Он выигрывал бомбардирскую гонку два последних сезона и остаётся важнейшим футболистом в сборной России.

Александр Головин («Монако»). Пока что не оправдывает в полной мере тот уровень, который показал на чемпионате мира-2018 в России. Не всегда является частью стартового состава Нико Ковача, часто выходит на флангах или даже ближе к обороне.

Александр Соболев («Спартак»). Высокий сибирский форвард считается наследником российского ветерана Артёма Дзюбы. Не так давно сообщалось об их конфликте.

Антон Заболотный (ЦСКА). В прошлом сезоне уроженец Латвии стал ключевым игроком в сенсационном выходе «Сочи» в еврокубки. Наградой стал переход летом в ЦСКА, где он начал карьеру 10 лет назад. Регулярно попадает в сборную России, но не использовался на Евро-2020.

Помимо указанных игроков, в топ-500 оказались ещё три представителя РПЛ: футболисты «Зенита» Сердар Азмун и Вилмар Барриос и хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия.

Издание при составлении списка 500 лучших футболистов не размещало их на местах, а опубликовало их в алфавитном порядке.