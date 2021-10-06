Полузащитники сборной России Денис Глушаков и Арсен Захарян провели сегодняшнюю тренировку на сборах в Новогорске в общей группе, сообщает «РИА Новости».

5 октября оба футболиста досрочно покинули занятие команды.

Сегодня в СМИ появилась информация, что 34-летний хавбек «Химок» Глушаков из-за травмы не сыграет в первой игре сборной в октябре из-за травмы.

Национальная команда России проведёт два матча отборочного турнира чемпионата мира-2022: против Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).

Глушаков был вызван в сборную России впервые с марта 2018 года. На его счету 57 игр и 5 голов за национальную команду. Захарян дебютировал в сборной в первом матче Валерия Карпина (0:0) с Хорватией и на данный момент провёл за неё две игры.