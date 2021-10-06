Нападающий «Зенита» Малком стал лучшим игроком чемпионата России по успешным обводкам в первых десяти турах сезона-2021/22. Хавбек «Зенита» 35 раз шёл в обводку, 25 из них удачно, то есть в 71 проценте случаев.

Совсем немного от Малкома отстал Хван Ин Бом из «Рубина» — 70 процентов (23 из 33).

В топ-5 попали хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев (27 из 40, 68%), Рифат Жемалетдинов из «Локомотива» (22 из 34, 65%) и Зурико Давиташвили из «Арсенала» (35 из 55, 64%).

При этом лидером по успешным обводкам в абсолюнтых величинах стал Чидера Эджуке из ЦСКА. Он удачно обводил соперников 42 раза (62%).

Малком в сезоне-2021/22 провёл в РПЛ 7 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевых передачи.