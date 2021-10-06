Российский дуэт Софья Шевченко и Игорь Ерёменко примут участие в этапе «Гран-при» NHK Trophy в Японии. Танцевальная пара из России заменит Ван Шиюэ и Лю Синьюя, представляющих Китай.

Всего на этап заявлено десять танцевальных дуэтов. Помимо Шевченко и Ерёменко, на турнир заявлена ещё одна пара из России — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Шевченко и Ерёменко в 2019 году на турнире в Японии показали свои лучшие результаты в карьере в ритм-танце (69,59) и произвольном танце (108,49).

В сезоне-2018/19 дуэт взял бронзу юниорского чемпионата мира, а на чемпионате России в сезоне-2020/21 они стали четвёртыми.