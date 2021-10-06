Юношеская сборная России для игроков не старше 18 лет (2003 год рождения) провела товарищеский матч против сверстников из Хорватии. Игра завершилась результативной ничьей — 3:3. Россияне открыли счёт на 22-й минуте. На 41-й Хорватия забила ответный мяч. К середине второго тайма Россия повела 3:1 благодаря голам на 64-й и 71-й минуте. Однако удержать победу подопечным Станислава Коротаева не удалось: Хорватия отличилась на 84-й и 89-й минуте.

В составе команды из 18-летних футболистов вышел и нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, которому на данный момент всего 16 лет.

Полностью стартовый состав сборной России выглядел следующим образом: Владислав Тороп, Андрей Лагнович, Дамир Шайхтдинов, Виктор Мелехин, Данила Гайворонский, Александр Коваленко, Артём Соколов, Максим Лайкин, Виталий Шитов, Владислав Шитов, Сергей Пиняев.