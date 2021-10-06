Представители пресс-службы УЕФА дали комментарий по поводу включения полуострова Крым в состав Украины на презентации нового логотипа чемпионата Европы по футболу-2024. Крым был изображён частью украинской территории на видеопрезентации 5 октября.

«Карта Украины в анимационном видео отражает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая была широко одобрена государствами-членами и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма», — приводит «Спорт-Экспресс» заявление УЕФА.

Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. В финальной стадии примут участие 24 команды.