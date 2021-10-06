Дуэт Алиса Родионова и Алексей Карпов стали победителями Кубка Санкт-Петербурга в состязаниях юниоров. В произвольной программе пара набрала 114,55 балла и заняла первое место — 172,11 очка. В короткой программе они были третьими.

Второе место заняли Анастасия Егорова и Родион Мариинский, которые заняли и в короткой, и в произвольной программе вторые места. Их результат — 167,70 балла.

Тройку замкнули Анна Москалёва и Владислав Вильчик, которые смогли подняться с пятой строчки в короткой программе и набрали 154,14 балла.

Победители короткой программы Майя Шегай и Игорь Шамшуров провалили произвольную и стали четвёртыми (151,65).

Также в турнире приняли участие Евгения Туманова/Георгий Куница (148,71), Евгения Лоскутова/Андрей Шадерков (135,99), Валерия Халитова/Пётр Шаровиков (122,15), Евгения Башина/Дмитрий Шеремет (111,48).