Танцевальный дуэт Александра Шабалина и Иван Галаев стали победителями Кубка Санкт-Петербурга среди юниоров. Пара выиграла и ритм-танец (50,78), и произвольный танец (77,25), набрав в общей сложности 128,03 балла.

Второе место заняли Варвара Снеткова и Владислав Давыдов. Пара дважды стала второй и набрала 118,32 (46,68 + 71,64) балла.

Тройку замкнули Елизавета Хорт и Гордей Судаков. Их результат — 109,62 (43,65 + 65,97) балла.

Всего в турнире принимали участие три танцевальные пары.

В состязании юношей победу одержал Семён Соловьёв, у девушек первенствовала Надежда Понтелеенко. У спортивных пар победили Алиса Родионова и Алексей Карпов.