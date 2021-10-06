Стали известны составы Италии и Испании на матч 1/2 финала Лиги наций УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Бастони, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Кьеза, Бернардески, Инсинье.

Испания: Унаи Симон — Аспиликуэта, Лапорте, Пау Торрес, Алонсо — Коке, Бускетс, Гави — Сарабия, Ферран Торрес, Оярсабаль.

Игра начнётся в 21:45 по московскому времени. Судит её бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр — Сергей Иванов. Работать видеоассистентом будет нидерландец Пол ван Бокел, его ассистент — немец Кристиан Дингерт.

В другом полуфинале 7 октября встретятся Бельгия и Италия. Финал пройдёт в Милане 10 октября.