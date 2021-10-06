Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в резкой форме ответил на очередные вопросы журналистов по поводу Артёма Дзюбы. Нападающий «Зенита» попал в расширенный состав национальной команды на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022, однако сам отказался от вызова, мотивируя это своей плохой формой.

— Вчера Дзюба в теннис играл. Вроде в форме неплохой, говорит, что кайфует от футбола, — спросили у Карпина на брифинге.

— Ну… (Карпин начал отвечать, но его перебили)

— Почему он это делает не в сборной?

— У него спросите, ко мне-то какие вопросы?

— Ну, у вас-то нет сомнений в том, что его форма не такая плохая, как он вам сказал? Может быть, он немножко лукавит?

— Может быть, и что? И? Ко мне-то какие вопросы? Ему задайте вопрос.

— Вы испытываете серьезные трудности, проблемы… Сейчас можно говорить слово «проблемы».

— Что мне сделать?

— Может, ещё раз к нему обратиться?

— Зачем? Я вчера вам сказал, что никого уговаривать, чтобы играли за сборную, не будем. Что непонятного?

— Вам не кажется, что он ждет вашего провала, чтобы потом вернуться в сборную на белом коне?

— Ещё раз: вчера про это говорили. Мне ничего не кажется. Если вам что-то кажется, вы говорите, пишите.

Россия в октябре сыграет против Словакии (8 октября, Казань) и Словении (1 октября, Марибор).