Полузащитник сборной России Денис Глушаков покинет расположение национальной команды, утверждает «Спорт-Экспресс». 34-летний хавбек «Химок» был вызван на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. Ранее стало известно, что он получил повреждение и досрочно покинул тренировку 5 октября.

Однако сегодня, 6 октября, Глушаков занимался с остальной командой в общей группе.

Для Глушакова этот вызов в сборную стал первым с марта 2018 года. Всего он провёл за национальную команду 57 матчей и забил 5 мячей, приняв участие в Евро-2012, ЧМ-2014, Евро-2016 и Кубке конфедераций-2017.

В нынешнем сезоне Глушаков провёл 10 матчей и забил 6 мячей в чемпионате России, занимая второе место в гонке бомбардиров.

Помимо Глушакова, сборная России из-за травм лишилась Вячеслава Караваева, Станислава Магкеева, Ильи Самошникова, Алексея Ионова и Александра Головина. Кроме того, из-за повреждений в расширенный список изначально не попали Роман Зобнин и Денис Черышев, которые были в составе команды в сентябре.