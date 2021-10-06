Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о лидерах сборной России. Специалист не считает, что смена капитанов команды связана с отсутствием в её составе лидеров.

«У нас есть лидеры. Джикия, например, — сказал Карпин во время беседы с журналистами. — В чем его лидерство? Во всём. В раздевалке, в подсказе. Во всём абсолютно».

В трёх сентябрьских играх у сборной были три капитана: Георгий Джикия, Дмитрий Баринов и Фёдор Смолов.

В октябре сборная России проведёт игры отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).

Джикия провёл в составе сборной России 38 матчей и забил 1 гол в период с 2017 по 2021 год. С 2018 года штатным капитаном команды был Артём Дзюба. Однако в сентябре он не был вызван на отборочные матчи, а в октябре сам отказался от вызова, мотивируя это своей формой.