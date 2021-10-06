Полузащитник «Химок» Денис Глушаков покинул расположение сборной России по футболу, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза. 34-летний хавбек из-за травмы не сможет принять участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). Хавбек покинул базу в Новогорске и продолжит восстановлении в расположении «Химок».

Вместо Глушакова в сборную вызван полузащитник «Ростова» Данил Глебов. Хавбек знаком главному тренеру сборной России Валерию Карпину, который до этого лета возглавлял «Ростов».

«Так как Глебову уже известны те игровые и бытовые требования, которые предъявляются к игрокам сборной по нашей совместной работе в «Ростове», — цитирует официальный сайт РФС Карпина. — Учитывая, что сборной осталось провести по одной тренировке перед играми со Словакией и Словенией, это решение нам кажется наиболее оптимальным».

Даниил Глебов ещё не играл за первую сборную России. В составе молодёжной команды страны он провёл 14 матчей и забил 2 мяча.

В текущем сезоне на счету Глебова 10 матчей, 2 гола и 1 результативный пас в РПЛ.