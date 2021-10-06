Старший врач сборной России по футболу Владимир Хайтин прокомментировал ситуацию с Денисом Глушаковым. Хавбек «Химок» был вызван в национальную команду впервые с марта 2018 года, но покинул её расположение из-за травмы. По словам Хайтина, повреждение 34-летний футболист получил в расположении клуба. При этом сегодня он тренировался с остальными сборниками.

«Нашим медицинским штабом были приложены все усилия, — приводит официальный сайт РФС Хайтина. — Игрок прошел курс терапии, но с учетом того дискомфорта, который испытывает Денис, стало понятно, что он не сможет продолжить подготовительный сбор и ему нужно больше времени для полного восстановления».

Глушаков провёл за сборную России 57 матчей и забил 5 мячей. Последний раз он выходил на поле 23 марта 2018 года в игре с Бразилией (0:3). Вместо него в сборную России был вызван дебютант Даниил Глебов.