Сборная Испании стала первым финалистом Лиги наций УЕФА. Мария Ласицкене может стать лучшей легкоатлеткой года в Европе. В департамент судейства РФС вошёл финн. Илья Самошников и Денис Глушаков не сыграют за сборную России со Словакией. Самые интересные новости 6 октября – в дайджесте Nevasport.

Испания победила Италию при судействе Карасёва и вышла в финал Лиги наций

Сборная Испании стала первым финалистом Лиги наций УЕФА-2021. В первом полуфинальном матче турнира испанцы обыграли Италию со счётом 2:1.

Жамнов пообещал участие Панарина и других хоккеистов НХЛ в Олимпиаде в Пекине

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о возможном участии нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в Олимпийских играх в Пекине.

Матеу Лаос станет главным арбитром матча Россия – Словакия

Испанская судейская бригада во главе с Матеу Лаосом назначена на матч Россия – Словакия в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

Самошников не сыграет в матче сборной против Словакии

Агент защитника «Рубина» и сборной России Ильи Самошникова Евгений Моисеев подтвердил, что игрок пропустит матч Россия – Словакия 8 октября. Причиной стала недавняя травма футболиста.

Йоуни Хютия назначен заместителем главы департамента судейства РФС

Финский специалист Йоуни Хютия прокомментировал свое назначение на пост заместителя руководителя департамента судейства Российского футбольного союза Витора Перейры.

Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене оказалась в тройке финалистов голосования на звание лучшей спортсменки года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации.

Юношеская сборная России сыграла вничью с Хорватией

Юношеская сборная России для игроков не старше 18 лет (2003 год рождения) провела товарищеский матч против сверстников из Хорватии. Игра завершилась результативной ничьей — 3:3.

Глушаков покинул сборную России, вместо него вызван Глебов

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков покинул расположение сборной России по футболу. В сборную вызван полузащитник «Ростова» Данил Глебов.