Завершился первый тайм 1/2 финала Лиги наций УЕФА между Италией и Испанией. Пиренейская команда ведёт в счёте 2:0. Оба мяча забил Ферран Торрес с передач Микеля Оярсабаля. Форвард открыл счёт на 17-й минуте, а в добавленное к первому тайму время оформил дубль.

Чемпионы Европы с 42-й минуты играют в меньшинстве: за две жёлтые карточки был удалён капитан команды Леонардо Бонуччи.

Команды играют в следующих составах:

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Бастони, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Кьеза, Бернардески, Инсинье.

Испания: Унаи Симон — Аспиликуэта, Лапорте, Пау Торрес, Алонсо — Коке, Бускетс, Гави — Сарабия, Ферран Торрес, Оярсабаль.

Судит матч российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр — ещё один представитель России Сергей Иванов. Видеоассистентом работает нидерландец Пол ван Бокел, его ассистент — немец Кристиан Дингерт.