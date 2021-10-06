Полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал свою травму, из-за которой покинул расположение национальной команды. Хавбек «Химок» был вызван в национальную команду впервые с марта 2018 года, но из-за повреждения не может принять участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).

«Не позволяет нога полноценно работать. Смысл травмировать её ещё больше — тогда пропустишь больше времени, и на подготовку времени не будет. Можно усугубить, — сказал Глушаков в интервью пресс-службе сборной. — Поговорили с Валерием Георгиевичем, был разговор, что тренировка будет, потренируемся, там видно будет. Если нога позволит, дальше работаем. Ото дня ко дню, от игры к игре.

Я уже говорил, что сборная для всех цель. Не надо на этом останавливаться. Что ни делается, всё к лучшему. Есть новые вызовы в жизни. Побывал здесь одной ногой, осталось вторую ногу, вот и всё».

Глушаков провёл за сборную России 57 матчей и забил 5 мячей. Последний раз он выходил на поле 23 марта 2018 года в игре с Бразилией (0:3). Вместо него в сборную России был вызван дебютант Даниил Глебов.