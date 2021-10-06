Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, как получил вызов в сборную России по футболу. 21-летний хавбек был вызван в национальную команду после травмы Дениса Глушакова.

«Звонит мой друг и агент Павел Банатин, говорит: «Ты куда пропал? Тебя Валерий Георгиевич ищет». Подумал, что он шутит, но Паша сказал проверить телефон, — цитирует «Спорт-Экспресс» Глебова. — Смотрю, у меня уведомления от Валерия Георгиевича: «Футболистик, ты где?». Перезваниваю ему, он спрашивает, готов ли я ехать в сборную, отвечаю: «Конечно, готов!».

Хавбек сказал, что уже получил в Москву и завтра вылетит в расположение сборной. По его словам, он очень рад вызову.

Глебов ещё не играл за национальную команду России, в молодёжной сборной на его счету 14 матчей и 2 мяча.

В октябре сборная России сыграет со Словакией (8 октября, Казань) и Словенией (11 октября, Марибор).