Нападающий Никита Гусев вылетает из Северной Америки в Россию, утверждает «Чемпионат». По данным источника, 29-летний форвард вернётся в СКА, с которым у него есть принципиальная договорённость.

Гусев является неограниченно свободным агентом в России. Ранее «Торонто» отказался предлагать ему полноценный контракт.

Гусев выступает в НХЛ с 2019 года. С 2019 по 2021 год он выступал за «Нью-Джерси», а по ходу прошлого сезона перешёл во «Флориду».

В 20 играх за «Дэвилз» в сезоне-2020/21 Гусев отметился 5 (2+3) очками, аналогичную статистику он показал в 11 играх за «Пантерз».

Никита Гусев выступал за СКА с октября 2015 по апрель 2019 года. После этого он был обменян в «Вегас», за который не провёл ни одного матча и перешёл в «Нью-Джерси».