Сборная Испании стала первым финалистом Лиги наций УЕФА-2021. В первом полуфинальном матче турнира испанцы обыграли Италию со счётом 2:1. Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Судил игру российский арбитр Сергей Карасёв. Ассистировали ему соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр — ещё один представитель России Сергей Иванов. Видеоассистентом работал нидерландец Пол ван Бокел, его ассистент — немец Кристиан Дингерт.

Оба мяча Испании провёл Ферран Торрес с передач Микеля Оярсабаля. Он открыл счёт на 17-й минуте, а в добавленное к первому тайму время оформил дубль. Италия ответила голом Лоренцо Пеллегрини с передачи Федерико Кьезы на 83-й минуте.

С 42-й минуты чемпионы играли в меньшинстве — за две жёлтых карточки был удалён капитан итальянцев Леонардо Бонуччи.

В стартовом составе испанцев вышел полузащитник «Барселоны» Гави. Хавбек стал самым молодым футболистом в истории сборной, сыграв за неё в возрасте 17 лет 62 дней. Он побил рекорд, державшийся 85 лет. В 1936 году Анхель Субьета сыграл за команду Испании в 17 лет и 284 дня.

Команды играли в следующих составах:

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Бастони, Эмерсон — Барелла (Калабрия, 72), Жоржиньо (Пеллегрини, 64), Верратти (Локателли, 58) — Кьеза, Бернардески (Кьеллини, 46), Инсинье (Кен, 58).

Испания: Унаи Симон — Аспиликуэта, Лапорте, Пау Торрес, Алонсо — Коке (Мерино, 75), Бускетс, Гави (Серхи Роберто, 84) — Сарабия (Хиль, 75), Ферран Торрес (Пино, 49), Оярсабаль.

Испания сыграет в финале с победителем полуфинала Бельгия — Франция, который пройдёт в Турине 7 октября. Итальянцы встретятся с проигравшим в матче за третье место.

Поединок за бронзу и финал состоятся 10 октября в Турине и Милане соответственно.

Это второй розыгрыш Лиги наций в истории. В первом в 2019 году победу одержала Португалия, одолевшая Нидерланды 1:0.