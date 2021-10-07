Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова выступит в новогоднем ледовом спектакле Евгения Плющенко «Щелкунчик».

Шоу будет проходить в Москве в период с 30 декабря по 5 января. В роли постановщика спектакля выступает бывший художественный руководитель балетной труппы Большого театра Сергей Филин.

Напомним, в феврале 2020 года Сотникова перенесла операцию, после чего официально объявила о завершении соревновательной карьеры. Спортсменка открыла собственную школу фигурного катания, в которой занимается тренерской деятельностью.

Нынешней осенью Сотникова вошла в число участников телепроекта «Ледниковый период», но вскоре покинула его, так как её партнер Дава получил травму и не смог выступать.