Петербургский «Зенит» на выезде сыграет с «Жальгирисом» во втором туре регулярного чемпионата Евролиги. Матч будет проходить в Каунасе (Литва) сегодня, 7 октября, и начнется в 20:00 по московскому времени.

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Напомним, что на старте Евролиги «Зениту» удалось в гостях обыграть казанский УНИКС с преимуществом в одно очко. «Жальгирис», напротив, начал турнир с поражения от французского АСВЕЛа.

В прошлом сезоне «Зенит» и «Жальгирис» дважды встречались друг с другом в рамках регулярного чемпионата: и дома, и в гостях победу одержал петербургский «Зенит». В Петербурге команда Хави Паскуаля обыграла соперника со счетом 77:65, а в Каунасе — со счетом 83:75.