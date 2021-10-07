Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о граффити в свою честь, которое появилось в удмуртском городе Глазове.

В сториз своего «Инстаграма» она опубликовала фотографию огромного граффити и подписала: «Какую красоту сделали в моём родном городе! Спасибо!»

Напомним, Туктамышева тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина. Спортсменка является чемпионкой мира и Европы 2015 года, а также серебряным призером чемпионата мира-2021.

Сезон-2021/22 24-летняя Туктамышева начала с победы на первом этапе Кубка России в Сызрани, где успешно исполнила три тройных акселя: один в короткой программе и два — в произвольной.