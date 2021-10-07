В австрийском Линце стартует заключительный этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Открывать программу соревнований будет ритмический танец, который начнется сегодня, 7 октября, в 15:00 по московскому времени.

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От России выступят два танцевальных дуэта: Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (7-й стартовый номер) и Софья Тютюнина/Александр Шустицкий (16-й).

Этап Гран-при в Линце окончательно определит участников Финала серии. На данный момент в каждом из видов еще остаются квоты, которые и распределятся по итогам соревнований в Австрии.