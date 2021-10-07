«Нью-Йорк Рейнджерс» крупно обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в выставочном матче НХЛ. Игра проходила в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась со счетом 6:2.

В составе победителей две шайбы забросил Мика Зибанеджад, ещё по разу отличились Каапо Какко, Самуэль Блэз, Баркли Гудроу и российский форвард Артемий Панарин. За «Нью-Джерси» по голу забили Андреас Юнссон и Мариан Студенич.

Панарин провел на льду 19 минут 12 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+2». Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 32 из 34 бросков по своим воротам.

За «Джерси» сыграл 20-летний российский защитник Никита Охотюк. Он провел на льду 17 минут 15 секунд, не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «-1».