«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз» в выставочном матче перед стартом регулярного чемпионата НХЛ. Игра проходила в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась со счетом 4:3 в овертайме.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 3:3. В составе «Бостона» по разу отличились Чарли Койл, Тейлор Холл и Давид Пастрняк. За «Вашингтон» забил российский форвард Евгений Кузнецов, еще по шайбе на счету Тома Уилсона и Ти Джея Оши.

Автором победной шайбы в овертайме стал Энтони Манта.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 20 минут 35 секунд, сделал две результативные передачи и заработал показатель полезности «+1». Кузнецов, помимо заброшенной шайбы, сделал один ассист и также завершил встречу с показателем полезности «+1».